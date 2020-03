Zur Eindämmung der Wildschweinplage in den Orten Stahnsdorf und Kleinmachnow (beide Potsdam-Mittelmark) darf dort künftig mit sogenannter Unterschallmunition gejagt werden. Ein Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dies machbar sei, teilte das brandenburgische Umweltministerium am Mittwoch in Potsdam mit.