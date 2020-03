Für Meteorologen war der Februar der Abschluss eines in vielerlei Hinsicht besonderen Winters. Bereits im Dezember und im Januar verzeichneten Forscher Rekordtemperaturen: der Winter startete so warm wie nie, Haselnusspollen flogen schon im Januar durch Berlin und Brandenburg. "Der Februar hat den Temperaturtrend noch einmal deutlich verschärft", sagt Meteorologe Dirk Thiele von der Meteogroup.

Ganz frostfrei war der zurückliegende Winter in der Region freilich nicht. "Es ist aber ungewöhnlich, dass weder Brandenburg noch Berlin einen Winter ohne Eistage erlebt haben", sagt Thiele. Das Quecksilber sei in den vergangenen drei Monaten nicht einmal 24 Stunden lang unter dem Gefrierpunkt geblieben - weder in Berlin noch in Brandenburg. Auch eine geschlossene Schneedecke habe es keine gegeben, obwohl davon schon ab einer Schneeschicht von einem Zentimeter die Rede ist. "Das ist nicht einmalig, aber absolut ungewöhnlich", sagt Thiele.

Für Meteorologen endet der Winter schon am 29. Februar, während der astronomische Frühling am 20. März beginnt. Dass der Winter noch einmal kommt, will Thiele nicht ausschließen, Schneeschichten und Eistage könne es auch in den nächsten Wochen noch geben. Allerdings zeichne sich auch in der ersten Märzhälfte kein richtiger Wintereinbruch ab. "Wenn der Winter noch kommen soll, dann muss er schon sich beeilen", sagt Thiele.