Das Wichtigste vorweg, weil man es immer wieder vergisst: In der Nacht auf Sonntag (29. März) werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, wir verlieren also eine Stunde Schlaf. Der Anfang der Sommerzeit bringt es mit ich, dass es zunächst morgens später hell wird, das ändert sich erst in einigen Wochen. Dafür bleibt es aber schon am Sonntag abends länger hell.



Ganz grundsätzlich hat die Zeitumstellung Auswirkungen auf den Biorhythmus vieler Menschen. Einer Studie der Universität Erlangen-Nürnberg zufolge senkt die Umstellung auf die Sommerzeit vorübergehend sogar die Lebenszufriedenheit. Daniel Kühnle, Statistiker an der Universität Erlangen, hat die entsprechende Langzeitstudie begleitet und erklärt: "Zum einen fehlt vielen Menschen nach der Zeitumstellung eine Stunde Schlaf, was kurzfristig die Stimmung und Aufmerksamkeit beeinflussen kann."

Darüber hinaus benötige der Körper etwas Zeit, sich an den neuen Rhytmus zu gewöhnen, sagt Kühnle. Er bezeichnet die Zeitumstellung als einen Mini-Jetlag, für dessen Überwindung viele Menschen ein paar Tage bräuchten. "Genau das finden wir auch in unserer Studie, und zwar dass die Lebenszufriedenheit in der Mitte der Woche nach der Zeitumstellung ihren Tiefpunkt erreicht und sich dann allmählich wieder erholt", so Kühnle.