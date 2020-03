dpa-Symbolbild/Jens Kalaene Audio: Inforadio | 04.03.2020 | Ulf Morling | Bild: dpa-Symbolbild/Jens Kalaene

Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts - Vermietung unter drei Monaten ist meist Zweckentfremdung

04.03.20 | 16:32 Uhr

Ein Ehepaar bietet mehrfach im Internet seine Wohnung zur Miete an. Die Zeiträume betragen nur ein paar Wochen, maximal wenige Monate. Nun entschied das Verwaltungsgericht: Vermietungen dieser Art sind unzulässig. Von Ulf Morling

Vermietungen für weniger als drei Monate deuten in der Regel auf einen Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz hin. Das hat das Berliner Vewaltungsgericht am Mittwoch entschieden. Ein Ehepaar hatte auf der Internetplattform Airbnb eine 2-Zimmer-Wohnung für jeweils mindestens einen Monat als Unterkunft angeboten. Die jeweils nur für Wochen oder wenige Monate vermietete Eigentumswohnung des klagenden Ehepaares sei zweckentfremdet und müsse wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden, hieß es im Urteil der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts. Eine Vermietung von unter drei Monaten entspreche im Regelfall einem Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz wie in diesem Fall, wo die Wohnung "eher auf Gäste eingerichtet ist, die aus dem Koffer leben", so die Vorsitzende Richterin Rautgundis Schneidereit im Urteil. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles wurde die Berufung zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zugelassen. Mitte 2017 hatte das klagende Ehepaar eine seiner Wohnungen in Friedenau im Internetportal Airbnb als möblierte Unterkunft in deutscher und englischer Sprache angeboten. Für 45 Euro pro Nacht konnten Berlin-Besucher die Wohnung anmieten, Bettwäsche, WLAN und eine pauschale Summe für Nebenkosten waren inklusive. Als Mindestmietdauer gaben die Kläger auf der Internetseite einen Monat an und stellten für diese Zeitdauer des Aufenthalts einen Rabatt von zehn Prozent in Aussicht.

Klage gegen Bescheid des Bezirksamtes

Mitte 2018 hatte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg die Eigentümer aufgefordert, wegen des Verstoßes gegen das seit Dezember 2013 geltende Zweckentfremdungsverbot-Gesetz in den nächsten zweieinhalb Monaten ihre Wohnung "zurückzuführen", damit sie dem Mietwohnungsmarkt in Berlin wieder zur Verfügung stünde. Das Ehepaar klagte gegen den Bescheid des Bezirksamtes, das bei Nichtbefolgen ein Zwangsgeld androhte. Im Dezember 2018 war das Ehepaar mit seiner ersten Klage im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Als Ferienwohnungen genutzte Mietwohnungen müssen nach dem im Dezember 2013 in Kraft getretenen Zweckentfremdungsverbot-Gesetz und der entsprechenden Berliner Verordnung vom Mai 2014 von den Bezirken genehmigt werden. Die entsprechende Registriernummer der Wohnung muss seit August 2018 insbesondere beim Anbieten der Ferienwohnung auf Internetportalen gut sichtbar angegeben werden. Ziel des Zweckentfremdungsverbots ist der Schutz von Wohnraum vor der Umwandlung in Gewerberaum, in Ferienwohnungen, Abriss und Leerstand. So sollte der weiteren Verknappung von Wohnraum in Berlin entgegen gewirkt werden.

Kläger: Wohnung ist kein Feriendomizil

Das klagende Ehepaar hatte der Forderung des Bezirksamtes auf "Rückbau" ihrer Friedenauer Wohnung widersprochen, da sie nicht als Feriendomizil bei Airbnb angeboten werde. Nur ab und zu würde die 65-Quadratmeter-Wohnung mindestens für einen Monat vermietet, wenn ihr Au-Pair-Mädchen, sonst zuständig für die schulpflichtigen Kinder der Familie, die Wohnung als Rückzugsort nicht benötige. So habe man seit Mitte 2017 schon zweimal die Wohnung unter anderem an Künstler vermietet, die jeweils über vier Monate dort verbracht hätten. Auch eine längere Vermietung von bis zu acht Monaten könne man sich vorstellen, so der Rechtsanwalt der Kläger vor dem Verwaltungsgericht. Die genauen Umstände der Nutzung der Eigentumswohnung des klagenden Ehepaares sahen die Richter der 6. Kammer im Urteil als Zweckentfremdung an. Auch wenn teilweise länger als 30 Tage vermietet würde, könne man das als "tageweise Vermietung" bezeichnen, wie es auch auf Airbnb angeboten werde. Darüber hinaus sei die Wohnung für die jeweiligen Mieter nicht ihr Lebensmittelpunkt gewesen, da sie keinen eigenständigen Haushalt dort führten, selbst wenn ein Klingelschild mit ihrem Namen an der Tür angebracht gewesen wäre. Alles in allem sei das ein "besonderer Fall der Fremdbeherbergung", hieß es im Urteil. Die Angabe, dass eine Mietdauer von mindestens vier Wochen "bis zu sieben oder acht Monaten möglich wäre", wie der Rechtsanwalt der Wohnungseigentümer in der Verhandlung behauptete, schlage sich nicht in der Anzeige im Internet nieder, so die Vorsitzende Richterin Rautgundis Schneidereit.

Verunsicherte Mitarbeiter des Bezirksamtes

Auch nach der letzten Änderung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes im April 2018 zeigten sich in der Verhandlung die beiden Vertreter des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg verunsichert. Man warte in den Bezirken auf klare zeitliche Richtlinien: Wann ist eine Wohnung als Wohnung genutzt und könne man annehmen, dass der Mieter wirklich seinen Lebensmittelpunkt in Berlin habe? Und wann dürfen die Bezirksämter davon ausgehen, dass eine Mietwohnung als Touristenherberge zweckentfremdet wird und dem Wohnungsmarkt entzogen werde? Weitere Anhaltspunkte dazu wird neben dem Urteil des Verwaltungsgerichts unter Umständen die nächste Instanz geben, denn die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wurde wegen der "grundsätzlichen Bedeutung des Falles" zugelassen.

