Nach den Protesten am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg sollen noch am Samstag 25 vorläufig Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt werden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Morgen über ihren Twitter-Account mit. Sie seien wegen gewalttätiger Ausschreitungen festgenommen worden. Darunter sind auch Tatverdächtige wegen eines Angriffs auf ein ZDF-Kamerateam in Berlin-Mitte.