539 antisemitische Straftaten in Brandenburg in fünf Jahren

Die Brandenburger Polizei hat von 2014 bis 2019 insgesamt 539 antisemitische Straftaten verzeichnet. 96 Prozent davon waren rechtsextremistisch motiviert , wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag in Potsdam nach einer Sitzung der Landesregierung mitteilte. Der Schwerpunkt der Delikte lag bei Volksverhetzungen (58 Prozent), gefolgt von Propagandadelikten (18 Prozent) und Sachbeschädigungen (6 Prozent). 3 Prozent der antisemitischen Straftaten waren Gewaltdelikte.

Jüdische Einrichtungen sind in Brandenburg nach Einschätzung von Experten weiter durch mögliche Anschläge gefährdet. Hinweise auf konkrete Gefahren lägen den Sicherheitsbehörden derzeit zwar nicht vor, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam unter Berufung auf Berichte von Innen- und Kulturministerium mit. Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt gingen jedoch weiter von einer abstrakten Gefährdung aus.

"In den vergangenen 30 Jahren ist ein vielfältiges und aktives jüdisches Leben in Brandenburg neu entstanden", sagte Schüle. Das sei das Verdienst der jüdischen Gemeinden, aber auch der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam, des Abraham Geiger Kollegs, des Zacharias Frankel Colleges und des Moses Mendelssohn Zentrums. "Sie alle prägen heute selbstverständlich jüdisches Kultur- und Geistesleben in Brandenburg", so die Kulturministerin. Das Land habe die Verpflichtung, "dieses neu entstandene jüdische Leben zu schützen und zu fördern - der Antrag des Landtags ist hierbei eine wichtige Unterstützung."