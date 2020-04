Weniger antisemitische Vorfälle in Berlin registriert

Verbale oder körperliche Attacken gegen Juden oder solche Menschen, die dafür gehalten werden, gehören in Berlin quasi zur Tagesordnung. Daran ändert auch ein positiver Trend in der Statistik nichts.

In Berlin sind im vergangenen Jahr deutlich weniger antisemitische Vorfälle gemeldet worden. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) zählte 881 entsprechende Taten, nach 1.085 im Jahr 2018. Das entspricht einem Rückgang von 19 Prozent. Die Zahlen seien allerdings kein Grund zur Entwarnung, sagte Projektleiter Benjamin Steinitz. Für jüdische Menschen habe sich die Bedrohungssituation in Berlin nicht entspannt . Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte: "Der quantitative Rückgang ist eine positive Entwicklung, aber qualitativ haben wir eine antisemitische Grundstimmung, die uns weiter wachsam halten muss."

539 antisemitische Straftaten in Brandenburg in fünf Jahren

Laut der am Mittwoch vorgelegten Rias-Statistik ging die Zahl der tätlichen Angriffe 2019 um 28 Prozent von 46 auf 33 zurück. Die Zahl gezielter Sachbeschädigungen sank um zwölf Prozent von 43 auf 38. Einen Anstieg um 28 Prozent verzeichnete Rias hingehen bei anti-jüdischen Bedrohungen: 59 Fälle wurden 2019 bekannt, die meisten davon spielten sich im Internet ab.



Den mit fast drei Vierteln größten Anteil an den registrierten antisemitischen Taten haben solche mit verletzendem Verhalten. Dazu gehören Beleidigungen in sozialen Netzwerken, mündliche Anfeindungen, Propaganda oder Veranstaltungen. Hier zeigt die Statistik eine Verringerung von 833 auf 648 im Jahr 2019 - ein Minus von 22 Prozent.



Laut Rias waren im Vorjahr 329 Personen und 391 Institutionen von Antisemitismus direkt betroffen. Die Zahl der Einzelpersonen verringerte sich gegenüber 2018 (368) um 11 Prozent.