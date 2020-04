Verena Michendorf Mittwoch, 01.04.2020 | 09:50 Uhr

Wohnen im Westen aber auch nicht alle in Köln oder Hamburg. Da gibt es auch sehr preisgünstige Gegenden. So wie es im Osten teure gibt. Geht ja nicht nur um Miete. Auch Wasser, Strom etc. Waren des täglichen Bedarf sind überall nahezu gleich teuer. Alles andere auch. Oder kann ich ein Auto oder Kühlschrank im Osten deutlich billiger kaufen? Wie soll ein Land eins sein bei 3 euro Unterschied im Stundenlohn für gleiche Tätigkeit. Ist ja nicht nur auf dem Bau so. Und das nach 30 Jahren.