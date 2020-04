Unbekannte zünden Auto an - Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben Montagmorgen in Berlin-Blankenburg ein Auto angezündet. Zeugen hätten das Feuer an dem Ford in Straße Alt-Blankenburg um 4 Uhr bemerkt, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte demnach den Brand, der geparkte Pkw sei komplett zerstört worden. Außerdem sei ein Mercedes Sprinter, der daneben stand, durch die Flammen beschädigt worden.

Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittele nun, ob es sich um eine politische Straftat handelt, hieß es weiter.