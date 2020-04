Am Autobahndreieck Neukölln wird gebaut

Am Autobahndreieck Neukölln müssen sich Autofahrer von Freitag an bis nach den Osterferien wegen der Erneuerung einer Betonschutzwand auf Staus und Behinderungen einstellen. Die Arbeiten haben um 6 Uhr begonnen und bereits am Freitagmorgen für Stau und Verspätungen von bis zu 25 Minuten gesorgt, wie die Verkehrsinformationszentrale twitterte.

Wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte, hat eine Wand an der Fahrbahn von der Autobahn A 113 aus Schönefeld kommend nach Norden auf die Stadtautobahn A 100 starke Risse.