Bild: Polizeiinspektion Brandenburg

Landkreis Potsdam-Mittelmark - Polizei beklagt illegale Müllentsorgung in großem Stil

28.04.20 | 09:05

Tonnenweise in der Natur abgeladener Müll beschäftigt seit vielen Wochen die Brandenburger Polizei. Seit Ende Februar werden immer wieder umweltschädliche Abfälle in Wäldern und auf Wiesen im Landkreis Potsdam-Mittelmark festgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Besonders stark davon betroffen ist die Gegend rund um Beelitz.

Im Februar legten demnach Unbekannte am Fercher Waldweg in Klaistow eine Tonne Wellasbestplatten ab, ein Spaziergänger war darauf gestoßen und alarmierte die Polizei. Etwa eine Woche später, Anfang März, wurden Asbestplatten auf Wiesen zwischen Brück und Trebitz abgeladen, auch bei Planebruch wurden in der Natur Abrissreste in Form von Styropor, Dämmwolle und Teerpappe gefunden.

Eine Spur führt zu Wanderarbeitern

Anfang April stieß die Polizei auf blaue und weiße Müllsäcke mit abgelösten Kabelisolierungen, Lumpen, Gartenabfällen und Hausmüll in Hohenlobbese. Nach Zeugenangaben müssen die Täter die Säcke mit der Aufschrift "Lekkerland" in der dortigen Eichenanpflanzung entsorgt haben. Kurz darauf tauchten im Waldgebiet der Landstraße 80 bei Buchholz weitere Säcke auf, in denen sich Dämmwolle, Styropor, Elektroschrott und Dachpappe befanden.