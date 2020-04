Die Bundesautobahn 115 ist vor der Brücke Avus Stadtring komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Montag mitteilte, waren am Wochenende auf der Überfahrt von der A115 auf die A100 in Richtung Nord Schäden an der Brücke festgestellt worden.