Bild: Pudwell

Jaguar eines AfD-Politikers - Mehrere Fahrzeuge brennen in Schöneberg

06.04.20 | 11:36

Am frühen Montagmorgen sind in Berlin-Schöneberg drei Autos in Flammen aufgegangen. Laut Polizei bemerkte gegen 3.55 Uhr ein Passant Rauch an einem Jaguar, der in der Eisenacher Straße parkte. Er alarmierte die Feuerwehr.



Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Wagen, die bereits zwei danebenstehende Fahrzeuge, einen Audi und einen BMW, beschädigt hatten. Ein politisches Tatmotiv kann nicht ausgeschlossen werden, der Staatsschutz ermittelt.

Wagen gehörte AfD-Abgeordnetem

Laut AfD soll es sich bei dem Jaguar um das Auto des Parlamentarischen Geschäftsführers der Abgeordnetenhaus-Fraktion, Frank-C. Hansel, handeln.



AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sprach in einer Mitteilung von einem Brandanschlag und teilt mit: "Es ist die nächste abstoßende Tat in einer nicht enden wollenden Serie. Zuletzt hatte es in Berlin den Vorsitzenden des AfD-Notvorstandes und eine AfD-Bezirksverordnete in Lichtenberg getroffen."



Weitere Fahrzeugbrände in Schöneberg