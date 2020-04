Umweltschutzverbände sehen wegen der ausgeprägten Trockenheit Berlins Straßenbäume in Gefahr. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert, dass die Bezirke unverzüglich damit beginnen, die Straßenbäume zu wässern. Denn Regen sei weiterhin nicht in Sicht und das Frühjahr für die Bäume eine besonders kritische Jahreszeit: Blätter und Blüten treiben jetzt aus, dafür braucht der Baum Wasser. Der BUND warnt zudem, dies sei das dritte Frühjahr in Folge mit extremer Trockenheit.

Alarmiert ist auch Berlins Umweltverwaltung. In einem Rundschreiben appelliert auch sie an die Bezirke, mit der Bewässerung der Bäume zu beginnen. Dafür stünden in diesem Jahr 22 Millionen Euro extra zur Verfügung. Die Bezirke könnten auch Gartenbaufirmen oder die Stadtreinigung beauftragen.