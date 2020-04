Ab dem 14. April müssen Fahrgäste der U-Bahn zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße auf Busse umsteigen. Wegen Sanierungsarbeiten am Hochbahnviadukt wird keine U1 oder U3 fahren. Ein ganzes Jahr lang soll die Strecke gesperrt sein.

Ab Dienstag müssen sich Fahrgäste der U-Bahnlinien U1 und U3 dauerhaft auf Einschränkungen einstellen. Rund ein Jahr lang sollen zwischen den Haltestellen Kottbusser Tor und Warschauer Straße keine Bahnen mehr fahren. Darauf wiesen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag erneut hin. Auf dem unterbrochenen Abschnitt werden ab Mitte April Ersatzbusse eingesetzt.

BVG kündigt Mammutprojekt an

Schon in den Jahren 2018 und 2019 waren Abschnitte der U1 und U3 stillgelegt worden, um an den Gleisen und Brücken der Hochbahn Sanierungsarbeiten durchzuführen. Damals erneuerten die BVG-Bautrupps rund 500 Meter Gleisanlagen und Weichen am Kottbusser Tor. Die Unterbrechung wurde zudem für Sanierungsmaßnahmen im Görlitzer Bahnhof genutzt.

Nun würde an diese Arbeiten angeschlossen. "Die Alternative wäre, die Strecke drei Jahre lahm zu legen", sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu rbb|24. "Um das zu verhindern, wird in mehreren Etappen gearbeitet."