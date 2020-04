Weitere Corona-Fälle an Bernauer Brandenburgklinik

In der Brandenburgklinik in Bernau steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an. Dort hatten sich zahlreiche Mitarbeiter und Patienten infiziert, zwei Patienten waren gestorben. Landrat Daniel Kurth hält das Infektionsgeschehen trotzdem für kontrollierbar. Von Max Horn