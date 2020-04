Berlin will die Rückkehr zum Normalbetrieb in den Kitas beschleunigen - noch aber müssen viele Kinder weiter zu Hause bleiben. Ab Montag können sie jedoch auch von anderen Personen als ihren Eltern betreut werden - und somit wieder mit anderen Kindern spielen.

Die Betreuung kann sowohl in Innenräumen als auch draußen stattfinden. Dafür wurde in der Eindämmungsverordnung ein Ausnahme-Passus eingefügt. Denn eigentlich heißt es dort: "Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts und zusätzlich höchstens mit einer haushaltsfremden Person gestattet." Das gelte jedoch explizit nicht für "Außenaktivitäten bei privater, insbesondere nachbarschaftlich organisierter Betreuungshilfe für Kinder." In diesen Fällen solle der Mindestabstand eingehalten werden - sofern das "möglich und zumutbar" ist.

Nach derzeitiger Planung sollen deutlich vor dem 1. August alle Eltern wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten, ein stufenweiser Zeitplan wird aktuell erarbeitet. "Es war uns sehr wichtig, dass es vor dem August wieder ein flächendeckendes Angebot gibt", sagte Berlins Regierender Bürgermeisters Michael Müller (SPD) am Mittwochmorgen im rbb. "Denn natürlich muss man sehen, die Leute wollen und müssen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren." Müller räumte ein, dass der Senat auch auf Druck der Eltern entschieden hat, nicht bis zum August zu warten. "Da darf man nicht drumrumreden", sagte er. Natürlich sei auch die Resonanz der Eltern ein Grund gewesen, die darauf hingewiesen hätten, an ihre Grenzen zu kommen.

Der Senat hatte am Dienstag beschlossen, die Kinderbetreuung schneller als zunächst geplant wieder auszuweiten . Ab kommender Woche haben Alleinerziehende einen Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder. Auch die Regelungen für Eltern mit systemrelevanten Berufen werden gelockert: Ab Montag gilt, dass nur ein Elternteil etwa bei der Polizei oder in der Pflege arbeiten muss. Weitere Berufe wie Logopäden und Zahntechniker wurden in die systemrelevanten Berufsgruppen aufgenommen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres sagte am Dienstag, viele Eltern seien "nach vier Wochen Corona-Maßnahmen und der Doppelbelastung von Beruf und Kinderbetreuung am Rande ihrer Kräfte. Mit dem ersten Öffnungsschritt gehen wir so weit, wie es angesichts der Corona-Entwicklung derzeit möglich ist." Am Mittwoch forderte Scheeres zudem die Bezirke auf, die Spielplätze wieder zu öffnen.

In den Berliner Schulen soll ab dem 27. April der Unterricht für die ersten Schüler losgehen. In der vergangenen Woche hatte der Senat bereits bekannt gegeben, dass zuerst die Zehntklässler dran sind. Im nächsten Schritt beginnen am 4. Mai die elften Klassen an den Gymnasien sowie die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) sowie die sechsten Klassen an den Grundschulen. Betreuungs- und Förderangebote an den Schulen fallen weiter aus.