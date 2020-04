Die Kitas in Berlin sollen deutlich vor dem zuletzt anvisierten 1. August wieder für alle Kinder öffnen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bekräftigte am Mittwoch im Inforadio vom rbb dieses Vorhaben, das er bereits am Dienstag angekündigt hatte. Ein genaues Datum gebe es allerdings noch nicht. "Die Schrittfolge wird jetzt von der Bildungsverwaltung formuliert. Das war uns sehr wichtig. Auch dass es vor dem August wieder ein flächendeckendes Angebot gibt", so Müller.

Zu diesem Schritt habe auch die Resonanz vieler Eltern beigetragen, so Müller. Ausschlaggebend seien aber letztlich die Lockerungen gewesen, die auch der Bund vorgegeben habe: "Wenn andere Lockerungen greifen muss man ja sehen, die Leute wollen und müssen wieder zurückkehren zu ihren Arbeitsplätzen", so Müller.

Zur Kritik der Gastronomie, bei Lockerungen in Berlin bislang nicht berücksichtigt worden zu sein , äußerte sich Müller im Inforadio zurückhaltend. Ob es Lockerungen zum Beispiel für Restaurants und Cafés im Mai gebe, könne er noch nicht sagen: "Ich glaube in der zweiten, dritten Phase müssen wir auch für die etwas möglich machen. Wir müssen auch die Chance haben zu sehen, wie sind die Auswirkungen dieser Lockerungen und dann kann man die nächsten Schritte beschließen. Insofern kann Mai eine Rolle spielen. Aber ich kann es nicht zusichern."

Die Berliner FDP fordert derweil, die Kitas in der Stadt spätestens in zwei Wochen wieder für alle Kinder zu öffnen. Der Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, sagte am Mittwoch ebenfalls im Inforadio vom rbb, viele Kitas hätten schon jetzt sehr gute Gesundheits- und Schutzkonzepte. Diese müssten jetzt noch abgeglichen werden.



Auch für die Gastronomie fordert Czaja schnelle Lockerungen. In Außenbereichen könne zwischen den Tischen ein entsprechender Abstand von zwei Metern gewahrt werden, wo Familien beieinander sitzen dürften. "Man muss das erproben und zulassen, und man muss das Zutrauen in die Gastronomen, aber auch in die Berlinerinnen und Berliner haben, und das hat der Regierende Bürgermeister anscheinend nicht."



Sendung: Inforadio, 22.04.2020, 7:45 Uhr