Ein 89-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Köpenick gestürzt und noch am Unfallort gestorben.

Es handele sich um einen sogenannten Alleinunfall, hieß es von der Berliner Polizei. Bei einem solchen Unfall ist nur ein Fahrzeug involviert, also in diesem Fall das Fahrrad. Der verunglückte Mann sei aus bislang ungeklärten Gründen auf der Druschiner Straße in Höhe der Egersfelder Allee gefallen und habe sich am Kopf verletzt, so die Polizei weiter.

Die Untersuchungen zu dem Unfall dauern noch an. Der Verkehrsermittlungsdienst hat diese übernommen.