Feuerwehr löscht Flammen in Lagerhalle - Brand auf dem Gelände des Restaurants Freischwimmer

27.04.20 | 11:11 Uhr

Seit Wochen ist das Restaurant Freischwimmer in Kreuzberg wegen Corona geschlossen. Jetzt ist auf dem Gelände ein Feuer ausgebrochen. 90 Feuerwehrleute konnten am Montagmorgen den Brand in einer Lagerhalle löschen, das Restaurant selbst blieb intakt.

In Berlin-Kreuzberg hat am frühen Montagmorgen eine Lagerhalle gebrannt, die auf dem Gelände des Restaurants Freischwimmer steht. Rund 90 Feuerwehrleute bekämpften ab kurz nach 5 Uhr die Flammen in der Straße in der Nähe des Schlesischen Tors, wie ein Feuerwehrsprecher im Gespräch mit rbb|24 sagte. Das Gebäude am Landwehrkanal in der Nähe der Spree sei etwa 400 Quadratmeter groß, in ihm untergerbacht gewesen sei eine Diskothek, so der Sprecher weiter.

Nach ersten Erkenntnissen wurde beim Ausbrechen des Feuers niemand verletzt, ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brand ist inzwischen gelöscht, nur noch einzelne Glutnester mussten am Vormittag bekämpft werden, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Die Brandursache war zunächst noch unklar.



Die Flammen griffen nicht auf das Restaurant Freischwimmer am Landwehrkanal selbst über, dort gab es keine Schäden, betonte der Feuerwehrsprecher.

Kritik am Brandschutz im "Club der Visionäre"

An der Club-Meile im Bezirk Kreuzberg hatte erst im vergangenen Jahr der Club der Visionäre auf der dem Freischwimmer gegenüberliegenden Uferseite gebrannt. Am Morgen des 15. Juni waren große Teile des Club der Visionäre in Flammen geraten. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen nicht davon aus, dass es sich dabei um eine vorsätzliche Brandstiftung gehandelt hat. Nach dem Feuer war Kritik am Brandschutz in dem Club laut geworden. Ein Feuerwehrsprecher hatte kritisiert, es hätte "teilweise abenteuerlichen Strominstallationen" in den Bretterhütten gegeben. Es sei ein großes Glück gewesen, dass das Feuer nicht in der Nacht bei Vollbetrieb ausgebrochen sei. Laut Feuerwehr war ein 400 Quadratmeter großer Holzverschlag in Brand geraten. Sie verhinderte damals, dass der Brand auf eine benachbarte Tankstelle übergriff.

