G.Schmitt Berlin Montag, 27.04.2020 | 13:17 Uhr

Gut, dass wir tatsächlich in einem Rechtsstaat leben, der nicht nur so tun als ob (s. Polen, Ungarn, Türkei etc.). Deshalb gilt Deutschland als Segen für alle die Unrecht begehen. Wer bei einer Straftat erwischt wird, genießt Fürsorge, die Geschädigten oft nicht. Zumindest hat es den Anschein. Ich meine aus Erfahrung sprechen zu können, will dies allerdings nicht zum Maßstab erklären. Gibt es einen anderen Staat, der so milde und im Zweifel für den Angeklagten entscheidet? Glück wer kein Opfer von Nutznießern ist.