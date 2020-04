Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus in Berlin-Lichtenrade sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der mit fünf Menschen besetzte Bus kippte bei dem Unfall auf dem Lichtenrader Damm am Samstagabend um und blieb auf der Seite liegen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte.

Zwei Erwachsene, jeweils aus dem Auto und dem Kleinbus, kamen demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. "In dem Transporter waren insgesamt fünf Leute unterwegs, in dem Auto ein Erwachsener und zwei Kinder", so der Sprecher. Die Feuerwehr habe sich auch um ausgelaufene Betriebsstoffe gekümmert. Der genaue Hergang war zunächst unklar.