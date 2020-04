Gut ein Monat nach der Tötung eines 84-Jährigen in Berlin-Lichtenrade hat die Polizei eine 62-jährige Frau festgenommen. Sie stammt aus dem Umfeld des Opfers, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen die Frau erging am Dienstag Haftbefehl wegen Totschlags, der am Mittwoch vollstreckt wurde.



Der 84-jähriger Senior war am 11. März tot von einem Verwandten in seinem Einfamilienhaus in der Pechsteinstraße gefunden worden. Der Verwandte hatte die Polizei informiert, die aufgrund der Auffinde-Situation ein Tötungsdelikt vermutete. Nach einer Obduktion hatte sich diese Annahme bestätigt.