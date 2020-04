In Berlin-Lichterfelde ist ein Wohnwagen ausgebrannt, den ein obdachloser Mann gelegentlich als Schlafstätte genutzt hatte.



Ein Autofahrer entdeckte am Montagnachmittag den brennenden Wagen auf einem Grundstück im Landweg in Lichterfelde. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte der 73-jährige Wohnungslose Streit mit einem Jugendlichen aus der Umgebung.



Laut Polizei könnte dieser mit dem Feuer in Verbindung stehen. Die Ermittlungen laufen.