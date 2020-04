Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn ist am Mittwochnachmittag ein achtjähriges Kind schwer verletzt worden. WIe die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 80-jähriger Autofahrer den Blumberger Damm in Richtung der Grumsiner Straße. Ihm zufolge soll das Kind auf die Fahrbahn gerannt sein, woraufhin er es erfasst habe.

Die 34-jährige Mutter des Kindes befand sich ebenfalls vor Ort. Das Kind wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst übernahm die weiteren Ermittlungen.