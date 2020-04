Die Berliner Polizei hat am Freitag zwei mutmaßliche Erpresser festgenommen. Die 30 und 60 Jahre alten Männer sollen versucht haben, ein deutsches Industrieunternehmen erpresst zu haben, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Beamte einer Berliner Spezialeinheit nahmen die beiden Männer am Morgen in Friedrichshain-Kreuzberg auf der Straße fest.

Nach Information Nach von "Stuttgarter Zeitung", "Stuttgarter Nachrichten" und "Bild" handelt es sich dabei um die Daimler AG. Eine Sprecherin der Daimler AG bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa, dass ein Erpressungsversuch stattgefunden habe. Man habe umgehend die Ermittler eingeschaltet und eng mit ihnen zusammengearbeitet. Es habe keine Gefahr für Menschen bestanden.