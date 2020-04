Wohnhaus in Neu-Hohenschönhausen brennt

Die Berliner Feuerwehr ist derzeit mit 70 Einsatzkräften in Neu-Hohenschönhausen im Einsatz. Dort brennt in einer dicht bewohnten Siedlung das Dach eines Mehrfamilienhauses. Es gibt eine starke Rauchentwicklung.

Im Berliner Bezirk Hohenschönhausen brennt seit Freitagmittag das Dach eines Mehrfamilienhauses. Wie die Berliner Feuerwehr twitterte, sind aktuell rund 70 Kräfte im Einsatz. Die Brandbekämpfung sei eingeleitet.

Das Feuer ist nach ersten Angaben in der Wiecker Straße in Neu-Hohenschönhausen ausgebrochen. Die Rauchentwicklung sei weithin sichtbar, hieß es von der Feuerwehr via Twitter.