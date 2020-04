Polizei beobachtet erneut illegale Autorennen in Berlin

4.109 Geschwindigkeitsüberschreitungen an drei Tagen

Von Freitag bis einschließlich Sonntag waren dafür sowohl uniformierte als auch zivil gekleidete Beamte im Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Neben den Kontrollen gab es Geschwindigkeitsmessungen auf Hauptstraßen und auf Autobahnen. Das Ergebnis: Wegen des Verdachts illegaler Autorennen wurden insgesamt drei Strafermittlungsverfahren eingeleitet. In zwei Fällen konnten die Raser unerkannt entkommen.

Angesichts einer zuletzt beobachteten Häufung von illegalen Autorennen in Berlin hat die Polizei in den vergangenen Tagen stadtweite Verkehrskontrollen durchgeführt.

Zahl der illegalen Autorennen in Berlin fast verdreifacht

Bei den Geschwindigkeitskontrollen fiel zudem ein 43-jähriger Autofahrer auf, der mit gemessenen 100 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 am Samstagmittag am Ernst-Ruska-Ufer in Köpenick unterwegs gewesen ist. Dabei hat er laut Polizei immer wieder riskante Fahrstreifenwechsel mit seinem Opel vollzogen. Die Polizei stoppte den Wagen und beschlagnahmte ihn sowie den Führerschein des Rasers.

Insgesamt kontrollierte die Berliner Polizei in den zurückliegenden drei Tagen 561 Fahrzeuge und leitete 22 Strafermittlungsverfahren ein. In elf Fällen besaßen die Betroffenen keine gültige Fahrerlaubnis und in sieben Fällen waren die Fahrzeuge nicht versichert. Festgestellt wurden 4.109 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der oder die Schnellsten waren mit 162 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 80 beziehungsweise mit 114 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 60 auf der Autobahn unterwegs. Auf sie warten nun hohe Bußgelder und Fahrverbote.