In Berlin-Schöneberg ist am Montagabend ein Obdachloser bei einer Prügelattacke schwer verletzt worden. Nach Informationen der "B.Z." schlugen und traten mehrere Täter an der Bayreuther, Ecke Kleiststraße auf den am Boden liegenden Mann ein.

Passanten riefen demnach die Polizei und informierten den Rettungsdienst. Der Obdachlose sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei mutmaßliche Täter sowie zwei weitere Personen wurden den Angaben zufolge vorläufig festgenommen. Sie sollen ebenfalls dem Obdachlosenmilieu angehören.