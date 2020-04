Zwei Autofahrer haben sich am Sonntagabend mutmaßlich ein illegales Autorennen auf der Stadtautobahn 100 im Süden Berlins geliefert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhöhten die beiden Raser die Geschwindigkeit auf der Höhe der Ausfahrt Tempelhofer Damm und fuhren dann mit erhöhter Geschwindigkeit Richtung Oberlandstraße.

Die Polizei konnte den 22-jährigen Tatverdächtigen, der davon gefahren war, wenig später an seiner Wohnanschrift in Mariendorf ausfindig machen. Weil er sich nicht von den Beamten überprüfen lassen wollte, mussten weitere Einsatzkräfte alarmiert werden. Bei der Kontrolle wehrte sich der Mann, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Sein Mercedes und Führerschein wurden beschlagnahmt.

Immer wieder liefern sich auf Berlins Straßen zumeist jüngere Autofahrer unerlaubte Rennen, zuweilen mit tragischem Ausgang. Erst am Samstag wurde eine unbeteiligte Fahrerin durch ein illegales Autorennen auf der A113 bei Johannisthal schwer verletzt. Einer der beiden Raser fuhr bei dem Rennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf das Auto der 51-Jährigen.

Am Donnerstag vergangener Woche teilte die Polizei mit, dass sich zwei Raser ein illegales Autorennen auf der Dominicusstraße in Schöneberg geliefert haben. Dabei wurde ein unbeteiligter 20-jähriger Autofahrer am Kopf verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bisher liegen noch keine Zahlen dafür vor, ob durch die Corona-Eindämmungsverordnungen vom 18. März die illegalen Autorennen in Berlin zugenommen haben.

