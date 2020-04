Ein Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Sattelzug in Berlin-Spandau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 31-jährige Lkw-Fahrer nach bisherigen Ermittlungen gegen 16.30 Uhr auf dem Spandauer Damm unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in den Wiesendamm erfasste er den 59-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr.

Der Radfahrer erlitt Verletzungen an Armen, Beinen sowie am Rumpf. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.