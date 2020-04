Eine 32-jährige Frau, deren Leiche am Donnerstag in Bernau (Barnim) gefunden wurde, ist nach Angaben der Polizei getötet worden. Passanten hatten die Tote entdeckt. Die zunächst Unbekannte lag im Flüsschen Panke in der Nähe des Radwegs Berlin-Usedom, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Die Identität der Frau sei nunmehr geklärt. "Demnach handelte es sich um eine 32-jährige Bernauerin, die nach jetzigen Erkenntnissen Opfer eines Tötungsdeliktes wurde", so die Polizeidirektion Ost. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nun Zeugen, die Beobachtungen zur Aufklärung der Tat beitragen könnten.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Personen, die sich im Zeitraum von Mittwoch (22. April) ab 20 Uhr bis Donnerstag (23. April) um 7 Uhr in dem Bereich des Fundorts aufgehalten haben. Die Leiche der Frau wurde unweit der Schwanebecker Chaussee im Flüsschen Panke gefunden. Sie kann laut Polizei allein oder in Begleitung unterwegs gewesen sein. Die Brillenträgerin war von schlanker Statur und ca. 165 cm groß. Ihr dunkelbraunes Haar trug sie halblang, fast bis zur Schulter reichend, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Barnim (Tel.: 03338-3610) oder auch die Internetwache entgegen.