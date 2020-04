Polizei in Brandenburg stoppt gleiches Auto zwei Mal

Trunkenheit am Steuer

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag in Brandenburg das gleiche Auto zwei Mal gestoppt - am Steuer saß jeweils ein anderer alkoholisierter Fahrer.

Zunächst hatten die Beamten gegen 0.30 Uhr einen Pkw am Wendseeufer in Plaue (Brandenburg an der Havel) gestoppt. Sie stellten fest, dass die 35 Jahre alte Fahrerin mit 1,12 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizei untersagte der Brandenburgerin die Weiterfahrt. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt, außerdem musste die Frau eine Blutprobe über sich ergehen lassen.