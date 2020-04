Grund sei das anhaltend sonnige und trockene Wetter in Kombination mit relativ starkem Wind, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Deswegen habe das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt die höchste Gefahrenstufe 5 in Kraft gesetzt. In der Nähe von Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) sei am Sonntag ein kleinerer Waldbrand ausgebrochen.

In Brandenburg gilt seit Sonntag in fast allen Landkreisen die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Lediglich in der Uckermark ist noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4 ausgerufen.

Die Niederschlagsmengen im April liegen deutlich unter den üblichen Werten. So erreichten vielerorts die Niederschlagsmengen in Brandenburg noch nicht einmal zehn Prozent des Monatssolls. An manchen Orten in der Uckermark fiel kein einziger Tropfen. Oder es kamen "nur Mengen zusammen, die sich bequem in ein Trinkglas füllen ließen", so Meteorologe Heiko Wiese von der MeteoGroup.

Schon die beiden Dürrejahre 2018 und 2019 hatten den Brandenburger Wäldern das Wasser bis in tiefe Bodenschichten entzogen, heißt es vom Brandenburger Umweltministerium. Der Niederschlag im Winterhalbjahr sei viel zu gering ausgefallen. Trockenes Gras und Laub aus dem letzten Jahr seien eine große Brandgefahr im Frühjahr. In Brandenburgs Wäldern hat es seit Jahresbeginn rund 40 Mal gebrannt. Allein am Osterwochenende zählte das Umweltministerium 13 Waldbrände.

Im vergangenen Jahr wurden durch Brände in Brandenburg rund 1.350 Hektar Wald vernichtet. Im Land hatte es 414 Mal gebrannt. 2018 zählte das Ministerium 512 Waldbrände auf insgesamt 1.674 Hektar.