Die A2 ist seit Donnerstagnachmittag zwischen Brandenburg (Havel) und Netzen in Richtung Berlin gesperrt. Die Sperrung der A2 ab Brandenburg (Havel) in Richtung Hannover konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden.



Derzeit müssen betroffene Autofahrer in Richtung Berlin 30 Minuten mehr einplanen, auch auf der Umleitung. Wann die A2 wieder freigegeben werden kann, ist noch nicht bekannt.



Den Sperrungen war eine Kollision zweier Lastwagen vorausgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Sattelzug wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen gehalten, ein hinter ihm fahrender Lastwagen kollidierte seitlich mit dem stehenden Fahrzeug und riss dabei den Tank ab. Beide Lastwagen fingen Feuer und brannten vollständig aus, wie die Polizei weiter mitteilte. Die beiden LKW-Fahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand.