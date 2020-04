Oliver Stepien soll neuer Polizeipräsident in Brandenburg werden. Das hat der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg, Andreas Schuster, am Freitag dem rbb mitgeteilt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bestätigte inzwischen die Personalie.

Der 54-jährige Stepien war bisher stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts in Berlin. Zuvor war er für den polizeilichen Staatsschutz für politisch motivierte Kriminalität zuständig. Vor seinem Wechsel zum Stab der Berliner Polizeipräsidentin war er als Abteilungsleiter für die Spezialeinsatzkräfte (SEK) verantwortlich. Stepien folgt auf Hans-Jürgen Mörke, der zum Jahreswechsel nach 44 Jahren als Polizist in Brandenburg in den Ruhestand gegangen war.