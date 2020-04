Rund 80 Feuerwehrleute haben am Sonntagabend bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) einen Schilfbrand gelöscht und noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Waldgebiet verhindert. Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr waren die Löschkräfte zum Flächenbrand eines Schilfsgürtels bei Kloster Lehnin gerufen worden. "Wir hatten mit mehreren Metern hohen Flammen zu kämpfen und mussten darauf achten, dass die Kräfte nicht vom Feuer eingeschlossen wurden", berichtete Einsatzleiter Marco Riesenberg-Leo am Montagmorgen auf Nachfrage von rbb|24.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte habe der Gürtel bereits in Vollbrand gestanden, leichte Winde hätten die Flammen in Richtung Autobahn getrieben. "Es konnte aber verhindert werden, dass das Feuer in den Wald lief", sagte Riesenberg-Leo rbb|24. Gegen 23 Uhr konnten auch die letzten Feuerwehrkräfte den Einsatz beenden.

Letztlich verbrannte eine Fläche von 1,5 Hektar. In Potsdam-Mittelmark gilt so wie in fast jedem anderen Landkreis in Brandenburg die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Nur in der Uckermark liegt sie noch bei 4. In Brandenburg hat es seit Wochen nicht geregnet, die Böden sind größtenteils ausgetrocknet. In den vergangenen Wochen stieg daher die Waldbrandgefahr immer weiter an.