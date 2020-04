Für die Ostertage rechnet der Waldbrandschutzbauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, mit der höchsten Gefahrenstufe für Waldbrände in der Region. "Wenn das stabile Hochdruckwetter anhält und es wärmer wird, steigt die Waldbrandgefahr weiter", sagte Engel am Dienstag. Bereits am Montag wurde in allen 14 Brandenburger Landkreisen die zweithöchste Warnstufe vier ausgerufen, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte.

Zu wenig Wasser im Boden, trockenes Gras und Laub aus dem vergangenen Jahr sowie Wind erhöhten die Gefahr für Waldbrände demnach. "Die Trockenjahre 2018 und 2019 wirken noch nach", so Engel. Im März habe es zudem in der Region wenig geregnet. In Brandenburg fielen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) durchschnittlich nur 30 Liter Niederschlag.