Zahl der Kleinen Waffenscheine ist in Brandenburg deutlich angestiegen

Mit dem Kleinen Waffenschein darf man legal erhältliche und täuschend echt aussehende Schreckschuss- und Gaspistolen sowie Pistolen zum Verschießen von Leuchtkugeln verdeckt in der Öffentlichkeit tragen. Geschossen werden darf außerhalb von behördlich genehmigten Schießstätten damit nur in Fällen der Notwehr und des Notstands. Auf dem eigenen Grundstück geschossen werden darf nur mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann.

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Brandenburg hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich erhöht. Ende 2019 waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Brandenburg 17.477 Kleine Waffenscheine registriert, knapp 11.000 mehr als vor fünf Jahren.

Die Zahl der Waffen- und Waffenteile in Brandenburg nahm in den vergangenen fünf Jahren von 121.800 auf aktuell mehr als 139.300 zu. Über einen Sportschützen-Waffenschein verfügten 2019 etwa 11.300 Menschen, 2014 waren es noch 9.650. Die Angaben entstammten einer Statistik des Nationalen Waffenregisters (NWR) beim Bundesinnenministerium, die erst seit 2014 geführt wird, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums gegenüber der Nachrichtenagentur DPA.

Die Zahl der Waffenscheine stieg im selben Zeitraum von 87 auf 105. Wer einen Waffenschein besitzt, darf erlaubnispflichtige Schusswaffen mit sich führen - also mit scharfer Munition schießen.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Polizei in Brandenburg 1.024 waffenrechtliche Genehmigungen zurückgezogen. Eine Statistik über die Gründe für den Entzug der Waffenscheine werde im NWR nicht geführt, sagte die Sprecherin. In den meisten Fällen sei aber eine Genehmigung nach einer strafrechtlichen Verurteilung widerrufen worden.