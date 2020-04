Die Polizei habe nach Ermittlungen am Dienstagmittag einen Tatverdächtigen in der Hardenbergstraße festgenommen. Der 46-Jährige sei in Polizeigewahrsam genommen worden und werde wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt.

Durch den Brand seiner Schlafstätte erlitt in der ersten Aprilnacht in Berlin-Charlottenburg ein Obdachloser eine Rauchvergiftung. Nach bisherigen Polizeiermittlungen informierte eine Radfahrerin gegen 23 Uhr zwei auf Streife befindliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) Sicherheit über Flammen unter der Bahnunterführung Hardenbergstraße Ecke Jebensstraße.

In Berlin kam es in den vergangenen Jahr wiederholt zu gefährlichen Angriffen auf Obdachlose. So wurde an Heiligabend 2016 ein schlafender Obdachloser am U-Bahnhof Schönleinstraße angezündet. Aufmerksame Passanten griffen ein und verhinderten schlimme Verletzungen. Sechs Jugendliche und junge Erwachsene kamen vor Gericht und erhielten zum Teil Haftstrafen wegen versuchter gefährlicher Körperverltzung.

Im Sommer 2018 hatte ein Mann das Nachtlager von zwei Obdachlosen am S-Bahnhof Schöneweide in Brandgesteckt. Einer der beiden Männer starb, der zweite wurde schwer verletzt. Der Täter wurde vergangenes Jahr zu einer langen Haftstrafe verurteilt.