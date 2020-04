Im Prozess um die Entführung und den sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Potsdam ist der Angeklagte am Mittwoch vom Landgericht zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem muss der schwer alkoholkranke Täter in eine Entzugsanstalt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 59-Jährige das heute siebenjährige Mädchen im Mai vergangenen Jahres in der Nähe eines Potsdamer Möbelhauses entführte, mit in seine Wohnung nahm und sich dort sexuell an ihr verging. Mit dem Strafmaß folgte das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung gingen wegen der schweren Alkoholkrankheit von verminderter Schuldfähigkeit aus

Das Mädchen war 22 Stunden lang in der Gewalt des Entführers. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Kind gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber. Eine Polizistin fand das Kind schließlich weinend auf dem Gehsteig.

Der Prozess lief seit Dezember unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um die Privatsphäre des Kindes zu schützen. Auch die Urteilsverkündung war nicht öffentlich.