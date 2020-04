Gesperrte S-Bahn-Strecke in Berlin-Lichtenberg ab Montag frei

Nach dem Entgleisen einer S-Bahn am Bahnhof Berlin-Lichtenberg soll der gesperrte Streckenabschnitt ab Montagmorgen wieder freigeben werden.

"Ab 6.00 Uhr können die Züge wieder planmäßig fahren", sagte eine Sprecherin des Mutterkonzerns Deutsche Bahn am Sonntag. Demnach wurden am Sonntag noch Arbeiten am Oberbau durchgeführt.