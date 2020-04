Pilotprojekt in Friedrichshain-Kreuzberg

Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden seit Mittwoch weitere Straßen mit temporären Radfahrstreifen versehen. Das entsprechende Pilotprojekt werde während der Corona-Krise ausgeweitet, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Mittwoch mit.

Nachdem Radfahrer bereits auf der Zossener Straße und am Halleschen Ufer mehr Platz bekommen haben, wurden nun nach Absprache mit der Verkehrsverwaltung drei weitere Straßenabschnitte in dem Bezirk ausgewählt. Spätestens am Donnerstag sollen folgende Straßen vorübergehend Radfahrstreifen erhalten:



Petersburger Straße zwischen Landsberger Allee und Bersarinplatz (beidseitig, je 900 m),



Lichtenberger Straße zwischen Strausberger Platz und Holzmarktstraße (beidseitig, je 600 m)



sowie Gitschiner Straße zwischen Zossener Straße./Lindenstraße und Böcklerstraße (beidseitig, je 1 km).

Die Radfahrstreifen werden mit Baustellenbarken abgesichert.