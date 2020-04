Menschen ohne Krankenversicherung können sich in der Coronakrise kostenfrei beim Hausarzt behandeln lassen. Die Mittel dafür stellt der Berliner Senat bereit, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitag mitteilte. Den entsprechenden Kostenübernahmeschein, der ein Quartal lang gültig ist, verteilt die sogenannte Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen. Die Abrechnung der Ärzte erfolgt direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Eine Einigung mit der Clearingstelle und der KV sei im März erzielt worden, hieß es.

Berlin ist den Angaben zufolge das einzige Bundesland, in dem der Zugang zur hausärztlichen Versorgung so umfassend möglich ist. Nach Ansicht von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist es von "erheblicher Bedeutung", dass in Zeiten einer Pandemie alle Menschen einen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung haben. "Berlin ist mit diesem neuen Angebot bundesweit wegweisend", wurde die Senatorin in der Mitteilung zitiert.