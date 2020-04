Bei einem illegalen Rennen mit zwei Wagen auf der A113 bei Berlin-Johannisthal ist eine unbeteiligte Fahrerin schwer verletzt worden.

Der Fahrer des einen Autos fuhr am Samstagnachmittag an der Abfahrt Stubenrauchstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf das Auto der 51-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.