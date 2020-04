Berliner Judo-Trainer muss erneut in U-Haft

Gegen einen Berliner Judotrainer ist eine zweite Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben worden. Der 42-jährige Mann sei nach einem neu gefassten Haftbefehl wieder in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Donnerstag. Der Verdächtige war demnach am Dienstag zum zweiten Mal verhaftet worden. Er war auf freiem Fuß.