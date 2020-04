Der traditionelle Flohmarkt am Berliner Ostbahnhof am 1. Mai findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das haben die Veranstalter am Dienstag mitgeteilt.

Sie verwiesen aber darauf, dass das beliebte Jahres-Event der Nostalgie- und Antikszene in diesem Jahr im Internet auf einer Berliner Sammlerplattform [oldthing.de] stattfinden wird.



Dort seien bereits jetzt acht Millionen Raritäten online gestellt, von historischen Ansichtskarten über ein 60er-Jahre-Tischchen bis zum Jugendstilhimmelbett aus Messing mit Perlmutteinlagen um 1900.