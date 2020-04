Das Konsulatsgebäude der Volksrepublik China in Berlin-Mitte ist Ziel eines Angriffs geworden. Wie die Polizei mitteilte, warf ein Unbekannter am Freitagmorgen Steine auf das Gebäude in der Brückenstraße. Dadurch sei den Angaben zufolge eine Scheibe beschädigt worden.

Mitarbeiter alarmierten die Polizei, nachdem sie gegen 6 Uhr über einen Bildschirm beobachtet hatten, wie ein Unbekannter zwei Kleinpflastersteine gegen die Fassade des Gebäudes warf und sich dann entfernte. Die Ermittlungen dauern laut den Behörden an.