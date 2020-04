Bild: dpa/Zinken

Kriminalitätszahlen aus dem Shutdown - Deutlich weniger Einbrüche und Diebstahl in Berlin

22.04.20 | 15:28

Dass sich die meisten Berliner in den vergangenen Wochen viel zu Hause aufgehalten haben, wirkt sich auch auf die Kriminalitätszahlen aus. So wurden beispielsweise in der vergangenen Woche knapp 61 Prozent weniger Taschendiebstähle registriert als im Vorjahreszeitraum. Wohnungseinbrüche gingen um fast 65 Prozent zurück, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch der Diebstahl von Autos sank deutlich: mit einem Minus von 76,8 Prozent.



Deutlicher Rückgang auch bei Sexualdelikten

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche laut Polizei 6.590 Straftaten erfasst, das waren gegenüber der gleichen Woche im Jahr 2019 rund 18 Prozent weniger. Auch bei Sexualstraftaten gibt es nach den Angaben der Behörde einen deutlichen Rückgang: Wurden in der Vorwoche 51 Fälle angezeigt, waren es in Vergleichswoche des Vorjahres 33 mehr. Das entspricht einem Minus von rund 39 Prozent. Bei Diebstahl insgesamt lag die Zahl der erfassten Fälle in der Vorwoche bei knapp 2.500 - ein Rückgang um mehr als 26 Prozent. Bei Fahrrädern gingen die Diebstähle um rund 28 Prozent zurück.



Aus Enkeltrick wird Sohn-Tochter-Trick