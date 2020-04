Der Bundesgerichtshof befasst sich am Donnerstag ein weiteres Mal mit den sogenannten Ku'damm-Rasern: Die Richter müssen entscheiden, ob zwei Männer nach dem Tod eines unbeteiligten Autofahrers wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt werden können.



Zwei als Mörder verurteilten Autorasern aus Berlin droht lebenslange Haft - wenn der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen sie nicht noch einmal aufhebt. Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird in Karlsruhe verhandelt. Die Männer hatten sich vor vier Jahren nachts auf dem Kurfürstendamm ein illegales Autorennen geliefert. Als sie bei Rot über eine Kreuzung rasten, rammte einer von ihnen mit 160 bis 170 Stundenkilometern ein aus einer Seitenstraße kommendes Auto. Dessen Fahrer starb.

Das Berliner Landgericht hatte die Männer 2017 in einem aufsehenerregenden Urteil wegen Mordes verurteilt - so etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben. Der BGH hatte dieses erste Urteil als fehlerhaft aufgehoben. Nach einem neuen Prozess sprach eine andere Strafkammer des Landgerichts die Männer im März 2019 erneut als Mörder schuldig. Dagegen haben sie Revision eingelegt. Das Urteil wird erst in den nächsten Wochen verkündet.

Diesem ersten Mordurteil in einem Raser-Prozess sind mittlerweile ähnliche gefolgt. So wurde im vergangenen Juni ein damals 27-Jähriger wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf der Flucht vor der Polizei hatte er eine 22-jährige Frau erfasst, die dabei tödlich verletzt worden war. Der 18-jährige Beifahrer des Mannes verstarb später im Krankenhaus. Dieser Vorfall hatte sich im Juni 2018 ebenfalls in der City-West ereignet.